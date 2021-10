Footbelgate: Dejan Veljkovic obtient une réduction de peine après avoir passé un accord avec le procureur fédéral

Veljkovic avait promis en 2018 de donner des informations complètes au parquet fédéral dans le cadre de l’opération zéro, l’enquête sur la fraude et le blanchiment d’argent dans le football belge. En contrepartie, il a obtenu une remise de peine : cinq ans de prison avec sursis et une amende de 80 000 euros avec sursis. La Cour d’appel doit toujours se prononcer sur cette affaire. Selon son avocat Kris Luyckx, l’accord a officiellement été conclu. Cela a pris autant de temps parce que les enquêteurs devaient vérifier les informations de Veljkovic. L’agent de joueur a également présenté sa fiscalité noire et 4 millions d’euros ont été confisqués.

Des recherches approfondies ont montré qu'un montant d'environ 30 millions d'euros a dû être impliqué. Cette somme a été dépensée, par exemple, en salaires au noir, en commissions, en évasion de la sécurité sociale et en faux contrats de scouting, a expliqué Kris Luyckx.