Toutes les eaux ne sont pas bonnes à boire

C’est l’été à Venise et il y fait une chaleur insupportable. A la questure, le commissaire Brunetti se liquéfie sur place tandis que, dans son bureau, la signorina Elettra, toujours aussi mystérieuse et efficace, a réussi à se faire installer la climatisation qui lui permet de rester impeccable en toutes circonstances.

Mais il y a pire que les bureaux de la questure : les rues surchauffées de Venise en pleine journée. Et Brunetti est bien obligé de s’y risquer, avec sa collègue Griffoni, pour aller à la rencontre d’une jeune femme hospitalisée qui souhaite parler à la police. A l’hôpital, il découvre une mère de famille dont le mari est mort dans un accident de moto quelques semaines plus tôt et qui, elle-même, atteinte d’un cancer virulent, n’a plus que quelques jours à vivre.