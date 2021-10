Bois-Maury, la terre dont on ne revient pas

Artiste intègre et esprit sans dieu ni maître, Hermann a le coup de crayon tranchant façon hache du bourreau. Enfant des Fagnes, des taillis de coupe-gorge et de la lune noire, cette tête brûlée du 9e Art n’a pas son pareil pour botter le cul des puissants, des bien-pensants, des abuseurs, des manipulateurs de tout poil et de tout temps.

Dans la série des Tours de Bois-Maury, jaillie de sa plume en 1984, la quête brutale d’Aymar, son chevalier errant, révèle la noirceur sauvage de l’âge médiéval. Aymar avait disparu il y a plus de dix ans, dans une aventure au Yucatan, et Hermann semblait avoir mis le point final à la série. Il est de retour dans L’homme à la hache, pour une épopée inédite.