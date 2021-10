La quarantaine

Allume la mèche-PIAS.

On peut dire qu’il s’agit ici du premier véritable album de chanson française de Greg Houben. Quelque part entre Mathieu Boogaerts et Albin de la Simone. Avec humour et tendresse et une production années 80 qui n’est pas dénouée d’humour ni de mélancolie. Tout comme les textes dont certains écrits avec la metteure en scène Françoise Bloch. À l’image de la pochette dessinée par Thomas Delhaye, Greg se montre ici authentique et intime. Derrière ses histoires de poisson, d’homme objet, de bourgeois tristes et de petits hackers, il nous parle de lui, de son envie de liberté, de son amour des mots et des valeurs vraies. Un vrai philosophe, ce Greg !