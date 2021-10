Après les heures grises

Vilmamusica

Pauline Croze, c’est un peu la grande sœur de toutes ces chanteuses qui aujourd’hui tiennent le haut du pavé. Pauline Croze, c’est d’abord une voix légèrement fêlée. Ce sont des musiques à la fois douces et rythmées, de la bonne chanson française comme on l’aime, ce qui ne l’empêche pas de se servir comme tout le monde de machines mais en appoint, jamais pour justifier une mode. Pauline aime jouer avec les mots (« Phobe », « No derme » ou « Kim »). Pauline, c’est de l’amour et des observations subtiles. Pauline, c’est la vie !