Panne mondiale de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp: retour progressif à la normale

Environ six heures après la détection d’une vaste panne sur le réseau social Facebook et ses plateformes Instagram, WhatsApp et Messenger, l’entreprise semble peu à peu reprendre le contrôle de la situation. Peu après minuit, davantage d’utilisateurs constataient que ces réseaux étaient à nouveau disponibles.

Auparavant, le quotidien américain New York Times annonçait qu’une équipe du datacenter de Facebook à Santa Clara, en Californie, avait dû procéder à un reset manuel des serveurs. La cause précise de cette mégapanne, constatée de Bruxelles à Washington en passant par Sydney, n’est pas encore établie. Facebook évoque tout au plus un « problème de réseau ».