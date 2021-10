Binche-Chimay-Binche: Boris Vallée veut clôturer en beauté

Enfiler un cuissard, endosser son maillot, épingler un dossard. Des gestes effectués un nombre incalculable de fois que Boris Vallée va cette fois peser et apprécier, enregistrer dans sa mémoire comme toute cette journée unique. Plus que la clôture de la saison en Wallonie, la 33e édition de Binche-Chimay-Binche marquera surtout la fin de sa carrière professionnelle. Les routines, il va donc les accomplir avec émotion ce mardi. « Ce sera quoi qu’il en soit un moment particulier », confirme-t-il. « Je prendrai du plaisir quoi qu’il en soit mais j’entends bien donner le maximum à Binche. Cette épreuve je la connais, je veux donner le maximum pour l’équipe et pour moi, faire ça le mieux possible. »