Hockey: mauvaise nouvelle pour la Belgique qui perd son 3e ticket EHL

Très mauvaise nouvelle pour notre pays qui ne disposera plus de 3 représentants en EHL pour la saison 2022-2023. En effet, malgré le titre remporté par le Waterloo Ducks en 2019 ou la médaille de bronze décrochée par le Léo, cette année, lors du Final 4 remodelé en raison de la pandémie, à Amsterdam, les résultats engrangés ces dernières années, et ce week-end lors du EHL Ranking Cup, par le Dragons (2 victoires et 5e place) et La Gantoise (1 victoire, 1 défaite et 13e place), n’ont malheureusement pas été suffisants pour conserver une place dans le Top 3 des nations européennes qui est occupé par l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne.