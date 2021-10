«Bye bye la démocratie?»: la RTBF au bord du fossé

Ce n’est pas encore un requiem. Ce qui n’empêche pas les signaux d’alerte d’être activés et de résonner de plus en plus fortement, comme l’a montré la série de podcasts « La démocratie en questions » d’Arnaud Ruyssen. Parmi ces signaux : les attaques commises en 2020 et 2021 contre des journalistes, en Europe, qui n’ont jamais été si nombreuses selon une recherche de la European Centre for Press and Media Freedom, qui en a recensé plus de 900 en 2020. Pourquoi les médias sont-ils pris pour cibles d’agressions ? Quel rôle peuvent-ils jouer dans le débat démocratique ?