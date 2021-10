Faible nombre de créations de nouvelles entreprises en 2020

Le nombre de créations de nouvelles entreprises en 2020 est assez faible, rapporte mardi Statbel, l'office belge de statistique. Alors qu'entre 2015 et 2019, le nombre de créations augmente en moyenne de 3% par an, la variation des créations de 2020 par rapport à 2019 est de +0,70%. En 2019, cette même variation était de +7,4%.

Les radiations de 2020 sont, elles, en baisse par rapport à 2019 (-7,3%). Au total, le nombre d'entreprises a dès lors crû de 4% en 2020 pour s'élever à 1.050.768 unités fin 2020.

Depuis 2017, le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est celui comportant le plus d'entreprises en Belgique. Elles étaient 204.821 au 31 décembre 2020, soit 4,9% de plus qu'un an plus tôt. C'est également dans ce secteur que l'on a observé le plus de mouvements en 2020: il y a eu 20.043 créations d'entreprises pour 11.095 radiations.

Avec 185.683 entreprises assujetties à la TVA, le secteur du commerce/réparation d'automobiles et de motocycles est le deuxième en importance. On y a dénombré 17.992 créations et 12.706 radiations en 2020. La croissance de ce secteur s'élève à 2,9% sur l'année 2020.

Le troisième secteur, la construction, compte 143.339 entreprises et a vu la création de 16.146 nouvelles entreprises pour 9.093 radiations pour une croissance annuelle de 4,7%.