Une grève historique plane sur Hollywood

L'un des syndicats les plus puissants d'Hollywood se prépare à faire la grève, menaçant d'interrompre temporairement de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles. Les travailleurs réclament de meilleures conditions de travail et des salaires plus justes.

Les membres de l'International Alliance of Theatrical and Stage Employees (IATSE) se plaignent d'être "exploités à mort" et de se voir refuser les temps de repos et les pauses repas garantis depuis que l'industrie de la télévision et du cinéma a redémarré après la pandémie de Covid-19. Ce syndicat qui représente les équipes de tournage, les coiffeurs, les accessoiristes et autres personnels de production fait donc pression pour obtenir une réduction des heures de travail et une rémunération équitable pour les personnes travaillant sur des projets de streaming.