Situation tendue à La Tribune (RTBF): clash entre Stephan Streker et Marc Delire (vidéo)

Les débordements provoqués par les supporters du Standard à Malines ont fait réagir Stephan Streker et Marc Delire dans l’émission La Tribune, lundi soir sur la RTBF. Ces derniers avaient un avis différent sur les sanctions à appliquer.

La situation était tendue : retour sur ce clash.

Delire : « C’est vrai qu’il y avait des grilles avant dans les stades. Alors, est-ce qu’il faudra en remettre un jour avec les supporters du Standard, de l’Antwerp, de Gand et les retirer pour ceux d’Eupen ou de l’Union ? Ce n’est pas possible. Il ne faut pas laisser des gens comme ça foutre le boxon pour une passion qui unit tout le monde. Donc, pour moi, les 4 ou 5 personnes qui sont rentrées sur le terrain, et dont on a bien vu qui elles sont, doivent être interdites à vie d’un stade de football ».

Streker : « Mais enfin. À vie, c’est absurde et ridicule ».