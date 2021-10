Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 remonte légèrement, KBC et Colruyt en tête

L'indice Bel 20 remontait légèrement mardi matin après deux séances consécutives de baisse. l regagnait 0,5% vers 11h00 en s'inscrivant à 4.137 points avec 12 de ses éléments en hausse, KBC (79,34) en tête avec un regain de 1,6% devant Colruyt (43,00) qui récupérait 1,2%. UCB (99,28) et arGEN-X (258,90) suivaient avec des mieux de 1,2% et 1%, Solvay (105,75) s'appréciant de 0,5% alors que Galapagos (43,55) abandonnait 1%. AB InBev (48,40) cédait 0,4% alors que Ageas (41,80) gagnait 0,3%. Aperam (45,17) et Umicore (48,66) valaient 1,4% et 1% de moins que la veille, Melexis (89,35) reculant de 0,2%. Telenet (31,92) était négative de 1,8% alors que Proximus (17,20) gagnait 0,2%.

Bpost (7,66) était par ailleurs négative de 2,2%, Unifiedpost (16,68) rebondissant de 4% tandis que Exmar (5,09) poursuivait son ascension avec un bond de 6%. Bekaert (34,70) et Hamon (0,83) reculaient de 1,5% et 2,1%, Ontex (9,14) et Deceuninck (3,50) étant par contre positives de 1,4% et 1,1%. Oxurion (2,13) et Nyxoah (25,05) s'appréciaient de 4,6% et 1,6%, Hyloris (13,30) regagnant 2,3% tandis que Fagron (15,42) et Bone Therapeutics (1,51) étaient négatives de 3,4% et 2,1%.

L'euro s'inscrivait à 1,1600 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1629 la veille vers 16h30. L'once d'or cédait 13,85 dollars à 1.756,30 dollars et le lingot se négociait autour de 48.710 euros, en recul de 260 euros. .