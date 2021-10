Etats-Unis: les indépendantistes texans rêvent du Texit

Pour Daniel Miller, l’époque actuelle n’a jamais été aussi favorable à son projet d’indépendance du Texas. Président du TNM (Texas Nationalist Movement), le mouvement nationaliste texan qu’il a contribué à fonder en 2005, Miller a vu dans la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne la confirmation de ce qu’il a toujours cru possible, et un exemple dont s’inspirer. Le Brexit lui a fourni le slogan qui lui manquait, et le titre de son livre-programme : Texit, ou pourquoi et comment le Texas quittera l’Union .