Proximus et Belfius lancent Banx, en mettant l'accent sur des services bancaires durables

Proximus et Belfius ont officiellement donné mardi le coup d'envoi à Banx, leur néo-banque 100% numérique, dont ils avaient annoncé la création en juin 2020. Celle-ci, imaginée par l'opérateur télécom et réalisée par l'institution financière belge, mettra l'accent sur des services durables et locaux. Ouverte à tout un chacun, et donc pas uniquement aux clients de Proximus, l'application mobile permettra notamment aux utilisateurs de mesurer l'impact de leurs achats sur la planète et visera dès lors à les encourager à faire des choix plus pondérés et durables. Une douzaine de partenariats locaux ont déjà été noués dans cet objectif environnemental.