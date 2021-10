Aldo Serena, ex-attaquant de la Squadra Azzura: «Chiesa en "9" pour franchir un cap supplémentaire»

L'été dernier, Lorenzo Insigne avait remis au goût du jour "Un Estate italiana (Notti magiche)" de Gianna Nannini et Edoardo Bennato, entonnée après chaque victoire de l'Italie à l'Euro 2020. Aldo Serena, lui, a vécu de l'intérieur et en simultané la version originale de cette bande-sonore d'Italia '90. Lors de ce tournoi doux-amer (élimination aux tirs au but en demie contre l'Argentine), l'ex-attaquant du Milan, de l'Inter, de la Juve et du Torino (!), auteur du 2e but transalpin contre l'Uruguay en 8es, y avait côtoyé Roberto Mancini, joueur non actif à cette Coupe du monde. Mancini, "L'artisan de cette Italie joueuse et gagnante qui devrait accomplir un ultérieur pas en avant avec Chiesa en 9."

L'Italie, championne d'Europe, ce n'était pas écrit