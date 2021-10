Romelu Lukaku ne change pas de discours : il veut un trophée avec les Diables. Dans un entretien accordé à l’UEFA, l’attaquant aux 100 sélections a assuré avoir pour seul et unique objectif de viser la gagne. Quelle que soit la rencontre, quelle que soit la compétition. « C'est ce qui me motive. Chaque fois que je joue pour l'équipe nationale, je veux gagner. Et gagner un tournoi. »