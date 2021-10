Levée des certificats pour une maladie de courte durée: les employeurs craignent les abus

La suppression des certificats médicaux en cas d'absence de quelques jours serait discutée, en ce moment, à la table du gouvernement avec d'autres réformes du marché du travail.

Cependant la mesure ne séduit pas les employeurs. "La majorité des employés prennent leurs responsabilités. Les patrons le savent. Mais il y a une minorité qui resquille", affirme Unizo, l'organisation indépendante flamande. "L'abolition du certificat médical obligatoire pour les premiers jours de maladie ouvrirait grand la voie aux maladies du lundi matin", avance Danny Van Assche, administrateur délégué de l'Unizo.

Même son de cloche du côté de l'Union des classes moyennes (UCM) et du Voka (l'organisation patronale flamande) : "On ouvre la porte aux abus". Et "cela complique la gestion du personnel car les défections risquent de se multiplier dans certains secteurs, sans que le patron ne puisse prévoir la durée du congé, en l'absence de certificat", assure l'UCM.