Binche-Chimay-Binche: plusieurs coureurs ont dit adieu au peloton professionnel ce mardi

Trois coureurs présents, mardi, dans le peloton de Binche-Chimay-Binche, ont décidé de tirer leur révérence après la semi-classique hennuyère qui ponctue la fin de saison professionnelle en Wallonie. Sean De Bie et Boris Vallée (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Ludwig de Winter (Intermarché-Wanty-Groupe Gobert) quitteront le peloton mardi sur les pavés binchois.

Sean De Bie, 30 ans, avait commencé sa carrière professionnelle dans l’équipe Leopard-Trek continental en 2013 avant de passer l’année suivante chez Lotto-Soudal et y rester jusqu’en 2017. Il a ensuite roulé pour Verandas Willems-Crelan en 2018, Roompot Charles en 2019 et Bingoal Pauwels Sauces WB en 2020. Il s’est entre autres imposé à la Primus Classic, aux Trois Jours de Flandre occidentale et au championnat d’Europe Espoirs (U23) en 2013. Il avait été victime d’une chute à l’entraînement en Italie en 2019 qui lui a causé plusieurs fractures ainsi que des contusions au poumon et à la rate. En 2021, il s’est classé 2e du Tour du Finistère.