Le crash pas si long et logique de Facebook

Il s’agit de la plus grosse panne qu’aient subi Facebook et ses services connexes depuis sa naissance. Ce lundi, durant plus de six heures, les internautes n’ont pas réussi à se connecter au réseau social. Une panne d’ampleur inédite pour le géant californien.

Facebook reste discret sur les raisons du crash, mais il semblerait que les serveurs n’aient pas été touchés. « De ce qui a filtré sur internet, Twitter en particulier, l’origine de la panne est une erreur de configuration BGP chez Facebook », explique Laurent Schumacher, vice-doyen de la Faculté d’informatique de l’Université de Namur. « BGP est le protocole par lequel tout intervenant déclare sa présence sur internet, et les adresses où le joindre. S’il ne s’annonce pas, via des annonces BGP, il n’existe pas. Sur les inforoutes, les annonces BGP servent à composer les panneaux indicateurs. » Facebook était donc toujours en ligne, mais peinait à indiquer sa position. Et impossible d’y accéder.