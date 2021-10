Baptême de l’art: d’une pierre, deux trucs cool

Jamais trop tôt pour les initier à la bonne musique. Jamais trop tôt pour les emmener dans de chouettes endroits. Bye bye Henri Dès, bonjour Nephtys, Valkø et Run Sofa. Quoi ? Vous ne connaissez pas ? C’est ça, la force des Bota Kids (et de chacun de ces précieux Baptêmes de l’art, en fait) : prendre les enfants comme prétextes.

Cette fois, ils vous serviront à retourner au Botanique, cet endroit magique où tant de belles rencontres ont déjà eu lieu. Où vous avez dansé, chanté et danserez et chanterez longtemps encore. Connu pour sa programmation de concerts et d’expositions, le Bota a lancé ce projet à destination du jeune public pour leur faire découvrir, « à leur hauteur », la musique et les arts visuels. A leur hauteur, ça veut dire : « Venir voir ce que les adultes viennent habituellement voir dans notre maison de verre à travers une formule adaptée. »