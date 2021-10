«Cigare au miel», Selma veut voir plus grand

De Kamir Aïnouz, avec Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem, 96 mn.

Neuilly-sur-Seine, 1993 dans une famille aisée d’origine algérienne. Selma (Zoé Adjani) a 17 ans et beaucoup de rêves. Même si sa mère se montre un peu réfractaire, elle a décidé qu’elle ferait une école de commerce. Une manière d’affirmer ses choix et son caractère. Mais aussi de trouver un lieu d’expérimentation, où elle réalisera peu à peu à quel point les traditions du patriarcat contrôlent sa vie et son intimité. Dans une famille laïque mais ayant à cœur les traditions, Selma va lutter pour reprendre le contrôle de son corps, de ses désirs et de sa vie.