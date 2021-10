Affaire Wivinne Marion: Xavier Van Dam condamné à la perpétuité

La cour d’assises de Namur a condamné mardi Xavier Van Dam à la réclusion à perpétuité et à de 15 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP) pour l’assassinat, le viol et la séquestration de Wivinne Marion, le 1er novembre 2018 à Namur.

Dans son jugement, la cour a pris en compte la gravité extrême des crimes et délits commis par l’accusé, le profond traumatisme subi par les proches de la victime, le mépris de Xavier Van Dam pour l’intégrité physique et psychique d’autrui et le caractère abject des faits. La personnalité inquiétante du Namurois et le risque de récidive non-négligeable évoqué par les experts qui se sont penchés sur son cas ont également influencé l’arrêt de la cour d’assises.

L’accusé a pris la parole pour présenter des excuses.