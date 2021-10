De Philippe Lacôte, avec Bakary Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille, 93 mn.

Voilà un film à la fois intrigant et déroutant, qui se dévoile et mûrit sous des apparences fantastiques. Dans La nuit des rois, le cinéaste ivoirien Philippe Lacôte nous plonge au cœur de la Maca, la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. « La seule prison au monde gouvernée par les détenus. »