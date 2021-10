A partir de 6 heures du matin, et ce pendant 24 heures, plus de cent zones de police locale et la police fédérale vont lutter contre la vitesse excessive, selon SudInfo. Des dispositifs pour contrôler la vitesse vont être installés partout en Belgique, sur les autoroutes et les axes secondaires.

La police veut encourager les automobilistes à rouler moins vite. La sécurité routière est une des priorités de la police intégrée.