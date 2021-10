Twitter vs Facebook : pas de panne pour les vannes

Les déboires de Facebook ont généré une longue conversation pleine d’humour sur Twitter, lundi soir, entre les community managers des plus grandes boîtes et des réseaux concurrents.

Hello litterally everyone. » Lundi 4 octobre à 19h27, le ou la community manager de Twitter souhaite la bienvenue à « littéralement tout le monde ». Un gazouillis à peine moqueur destiné aux millions d’internautes privés depuis plusieurs heures déjà de Facebook, Instagram, Whatsapp et Messenger et se rabattant massivement sur la plateforme à l’oiseau bleu. Retweeté 582.200 fois, liké 3,1 millions de fois, le tweet a généré des centaines de milliers de réponses plus drôles les unes que les autres, notamment de la part d’autres marques profitant du buzz pour « s’insérer dans la conversation » (comme le spécialiste des produits hygiéniques Tampax qui a osé un joli jeu de mots à ce sujet).