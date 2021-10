Clash en commission Justice sur la présence de Frank Robben à l’Autorité de protection des données

Quid de Frank Robben, dont la présence à l’APD vaut à la Belgique une procédure en infraction grave au RGPD de la part de la Commission européenne? Son cas serait traité via le deuxième volet de l’accord. - Belga.

Ambiance électrique ce matin au Parlement où se réunissait, à huis clos, la commission Justice. Après le rendez-vous manqué du 21 septembre, les membres devaient, par la porte ou par la fenêtre, s’entendre sur l’issue de secours des dossiers pourrissant la vie de l’Autorité de protection des données. Dans le désordre, et pour rappel : les cas d’incompatibilités légales de certains membres externes, dont Frank Robben (le Monsieur Data du Royaume, également patron de la Banque carrefour de la sécurité sociale, de eHealth, de la Smals…), mais aussi les rapports de la Cour des comptes et des services juridiques de la chambre sur les graves soucis de gouvernance et les conflits d’intérêts au sein de l’APD, singulièrement dans le chef de son président, David Stevens.