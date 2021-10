Wallonie: plus de 40.000 personnes ont déjà opté pour une 3e dose de vaccin

Cette dose supplémentaire, à laquelle ont déjà également souscrit 5.000 personnes de 65 ans et plus « reste du libre choix », indique la ministre wallonne de la Santé.

En Wallonie, plus de 40.000 personnes – parmi les immunodéprimés – ont déjà opté pour une troisième dose de vaccin contre le coronavirus, a indiqué la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, mardi, en commission du parlement régional. « On ne veut pas faire de cocorico ; d’autres le font mieux que nous mais on est pour l’instant les plus avancés dans cette catégorie », a-t-elle assuré.

Cette dose supplémentaire, à laquelle ont déjà également souscrit 5.000 personnes de 65 ans et plus, « reste du libre choix des personnes concernées – et n’est donc pas nécessaire pour valider le covid safe ticket, ndlr – mais est recommandée pour accroître l’immunité à la veille de l’hiver », a ajouté la ministre.