Un peu plus d’une semaine après l’incident entre Neymar et Mbappé lors du match entre le PSG et Montpellier, lors duquel le Français, frustré d’être sorti, s’était emporté en visant le Brésilien, il a ce mardi tenu à mettre les choses au clair dans les colonnes du journal l’Équipe.