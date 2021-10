Banx, l’appli bancaire qui se veut durable

Signé en juin en 2020, le partenariat stratégique entre deux marques emblématiques de l’économie belge – Proximus et Belfius – s’est concrétisé ce mardi par le lancement d’un premier produit : Banx. Il ne s’agit pas d’une nouvelle banque à la manière de ce qu’a fait l’opérateur télécom Orange en France en s’associant à Groupama (Orange bank) mais bien d’une application bancaire mobile basée sur celle de Belfius et donnant accès à des comptes Belfius. Banx revendique trois caractéristiques majeures. Digitale. Elle l’est à 100 %. L’utilisateur peut ouvrir son compte bancaire en cinq minutes uniquement avec son smartphone. Locale. Elle est le résultat de la volonté commune de Proximus et de Belfius de bâtir des écosystèmes locaux et de venir sur le marché avec des alternatives belgo-belges aux services digitaux proposés par les géants américains du Net. Et enfin durable. La nouvelle application vise à encourager les utilisateurs à faire des choix plus verts que ce soit au niveau de leurs dépenses ou de leurs investissements.