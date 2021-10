Manic Street Preachers «The Ultra Vivid Lament»

Rien n’arrêtera jamais les chevaliers gallois et leur rock galopant. Voici leur quatorzième album en quasi trente ans et c’est comme si rien n’avait changé, que le temps s’était arrêté comme il s’est arrêté pour Richey Edwards mystérieusement disparu en 1994. Les Manic Street Preachers de James Dean Bradfield, Nicky Wire et Sean Moore est valeureux, engagé, rock dans le sens premier du terme, avec des titres qui flirtent toujours autant avec des hymnes à la révolte. Musicalement, il n’est pas question de renouvellement et moins encore de remise en question car le trio, au fil des ans, a réussi à se forger par l’efficacité et la puissance de ses mélodies évidentes, une véritable et importante fan base. Les gars sont honnêtes, courageux et volontaires. Ils inspirent la sympathie et du coup, on leur pardonne beaucoup, comme ici certains titres dispensables. L’essentiel est ailleurs : sur scène essentiellement…