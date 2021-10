Un phénomène météorologique rare observé en Belgique ce mardi (photo)

Un phénomène météorologique rare a été observé à plusieurs endroits en Belgique ce mardi. Depuis le début de la matinée, une couverture nuageuse a traversé le ciel à différents endroits du pays laissant observer une limite nette entre la partie nuageuse et le ciel bleu, indique Sudinfo.

Ce phénomène s’appelle « stratocumulus ». Il survient quand un front froid et un front chaud entrent en contact. Le premier se déplace plus vite que le second ce qui donne une impression de séparation nette entre les deux. Les stratocumulus se déplacent assez bas et ne dépassent jamais les 2,5 km d’altitude.