Greg Houben en quarantaine

Après avoir publié cinq albums de jazz, dont un récent Houben & Son, avec son père Steve, et après avoir été un Belge à Rio, Greg Houben publie La quarantaine qui parle autant de son âge que de la crise sanitaire. Né à Verviers en 1978, Greg a depuis un certain temps 40 ans : « Laisse-moi profiter de ma quarantaine, nous dit-il en riant. J’en accepte les failles. On réalise à un moment qu’on est plus près de la sortie que de l’entrée. On est de l’autre côté de la colline. Certains en profitent pour décider de manger bio, changer de vie ou de femme, croyant qu’ils ne feront plus les mêmes erreurs. Alors que non, on les refait forcément… »