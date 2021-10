Les heures tendres de Pauline Croze

Après Ne rien faire réalisé en 2017 avec Ours, Pauline Croze nous revient, sur son propre label, avec un disque qu’elle a réalisé elle-même, en collaboration avec son amie de longue date, Anne Claverie (par ailleurs ex-manager de Daho et des Valentins) qui signe ici son grand retour à la direction artistique, à la production exécutive et même à la signature ou cosignature de certains textes. Tout ça pour un album dont les voix et la guitare ont été enregistrées chez Pauline, à la maison, et dont les « heures grises » sont forcément une allusion à la période étrange que nous venons tous de traverser :