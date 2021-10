Quentin Dujardin: «Les artistes ont le devoir de faire avancer le monde»

Le guitariste nous revient avec un très bel album, « 2020 », marqué par le confinement et par la liberté du mélange.

Quentin Dujardin aura marqué les esprits cette année. Le 14 février, alors que les concerts étaient interdits, il se produisait dans l’église de Crupet. Après tout, se disait-il, si les offices religieux pouvaient se tenir devant quinze personnes, pourquoi pas un concert ? Le guitariste fut cependant interrompu par la police. Mais son audace aura permis de secouer l’apathie et de montrer combien la culture était importante dans la société.

Là, il vient de sortir un magnifique album, avec des musiciens formidables : Nicolas Fiszman à la basse, Didier Laloy à l’accordéon et Manu Katché à la batterie. Plus Adrien Tyberghien à la contrebasse et Doron David Sherwin au cornet à bouquin, chacun pour un morceau.

Vous avez marqué les esprits en 2021 et pourtant votre album s’intitule « 2020 ».