Avec ce coffret « The complete Wilhelm Furtwängler on record », fort de ses 55 CD, Warner réussit le plus grand événement de la rentrée dans la catégorie des CD historiques. Un coffret qui met à l’honneur cet inépuisable génie qu’était le chef d’orchestre et compositeur allemand Wilhelm Furtwängler. De ces artistes qui vous prennent aux tripes chaque fois que vous y revenez.