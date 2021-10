Des données indiquent que le coronavirus circulait déjà à l’été 2019

Le coronavirus aurait commencé à circuler à Wuhan depuis l’été 2019. C’est ce que démontre les analyses de la compagnie Internet 2.0 qui ont étudié les contrats passés à l’époque par les institutions publiques de la région, indique le Telegraph. Or le premier cas de covid a été officiellement détecté en décembre 2019.

Les analyses rapportent que les dépenses de 2019 des laboratoires de tests PCR dans la province du Hubei, dont Wuhan est le chef-lieu, ont doublé par rapport à 2018 et indiquent « une hausse significative des dépenses ». En effet, le centre de prévention et du contrôle des maladies du Hubei, l’hôpital militaire de Wuhan, l’Institut de virologie et l’université de technologie de Wuhan figurent parmi les commanditaires d’équipements.

Le Telegraph a indiqué que ces analyses avaient été remises à l’administration américaine.