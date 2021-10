L’intercommunale d’Incendie de Liège et Environs (IILE) a l’intention d’en finir au plus vite avec le contrat qui la lie toujours à Stéphane Moreau, l’ancien patron de Nethys. Elle vient d’envoyer, via huissier, un courrier un peu sec à l’intéressé pour qu’il reconnaisse la rupture de la relation contractuelle ou accepte d’envoyer une copie du contrat de travail, qu’il aurait emporté lors de son départ en congé. Une demande à laquelle il n’a jusqu’ici jamais donné suite.