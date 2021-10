Les Diables rouges affrontent les Bleus pour la 75e fois en 117 ans: notre sélection des 10 matches les plus marquants (vidéos)

Quelle que soit leur déclinaison (match amical, qualification pour un grand tournoi, phase finale d’une Coupe du monde ou d’un Euro ou désormais la Nations League), les rencontres entre la France et la Belgique attisent toujours la rivalité entre deux voisins. A fortiori quand le contexte du match de ce jeudi à Turin oppose le champion du monde au numéro 1 du ranking FIFA. Des 74 précédentes confrontations, voici notre sélection des 10 plus marquantes, y compris la première (en 1904 !) et la dernière (en 2018 à Saint-Pétersbourg).