Footbelgate: mémorandum validé pour Veljkovic

L’agent de joueurs et d’entraîneurs Dejan Veljkovic, premier (et seul jusqu’alors) justiciable belge à obtenir le statut de repenti, a vu le mémorandum qui le concerne ratifié en milieu de semaine dernière, a annoncé son conseil, Me Luyckx. Le quinquagénaire avait été arrêté lors de la vague de perquisitions qui avait, en octobre 2018, lancé « l’enquête zéro » de la saga ayant mené à bien des rebondissements dans le football belge. Il avait recouvré la liberté 40 jours plus tard, promettant dans l’élan au ministère public de donner tous les détails sur les procédés illégaux qui régissaient le monde du football. Durant environ 200 heures, lors d’une série d’auditions, il a livré des noms d’agents, entraîneurs, joueurs… qu’il dit impliqués, et des montants.