Des graffitis antisémites découverts à Auschwitz

Des graffitis antisémites peints à la bombe ont été découverts sur neuf baraques en bois du camp de concentration nazi d’Auschwitz en Pologne, a annoncé mardi le musée d’Auschwitz-Birkenau.

Ces inscriptions représentent « une attaque révoltante contre le symbole de l’une des plus grandes tragédies de l’histoire de l’humanité », a souligné le musée. Les graffitis comprennent « deux références à l’Ancien Testament souvent utilisées par les antisémites, et des slogans négationnistes » écrits en anglais et en allemand, a ajouté le musée.

Les responsables du musée ont rapporté les faits à la police et sont en train d’analyser les images des caméras de vidéosurveillance. Ils ont également demandé aux visiteurs qui ont pu être témoins de l’incident ou qui se sont trouvés dans les parages des baraques de se manifester et d’envoyer des photos.