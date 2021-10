Bozar: Sophie Lauwers proposée comme directrice générale

Le conseil d’administration de Bozar a proposé mardi à la Vice-Première ministre et ministre des Institutions culturelles fédérales, Sophie Wilmès, que Sophie Lauwers soit désignée directrice générale de Bozar, ont annoncé mardi soir la Vice-Première ministre et le CA de l’institution culturelle, dans un communiqué commun.

Cette désignation sera très prochainement soumise pour approbation au Conseil des ministres.

« Madame Lauwers pourra ensuite poursuivre, avec l’ensemble du comité de direction, le développement et les missions de Bozar dans un esprit de renouveau et de continuité », ont commenté Mme Wilmès et le CA de Bozar.

Dès sa mise en place, en juin dernier, celui-ci s’était donné comme mission première de mener à bien le processus de recrutement d’un nouveau directeur général.