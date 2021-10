Remco Evenepoel sur sa collaboration avec Julian Alaphilippe: «Nous devrons être honnêtes l’un envers l’autre»

Le compte à rebours est enclenché pour Remco Evenepoel à quelques jours du Tour de Lombardie, la course de ses rêves mais aussi d’un précédent cauchemar. Le Brabançon a mis tous les atouts de son côté, y compris une course d’équipe ratée au profit de l’équipe nationale de Belgique avant de s’envoler pour l’Italie en fin de semaine dernière. Nanti d’une victoire à la Coppa Bernocchi, lundi, le jeune coureur de l’équipe Quick Step n’a plus qu’à attendre le dénivelé impressionnant de la course lombarde face à laquelle il a un œuf à peler.