Les remèdes

Le docteur Lachman insiste sur l’importance de « marquer » le temps, de retrouver des repères ou de s’en créer de nouveaux. Il préconise aussi de s’exposer à la lumière à chaque fois que c’est possible et de prendre ou reprendre une activité physique. Se fixer des horaires et s’y tenir, quoi qu’il en coûte et même si ça peut sembler dérisoire. Il recommande aussi de se changer les idées « autrement qu’en regardant la télé » et de multiplier les réunions Zoom ou Skype avec ceux qui nous manquent. Surtout, il conseille de prendre soin de son alimentation. Et même si on se sent fatigué, ne pas céder à l’envie de grignoter et minimiser autant que possible sa consommation d’alcool.